Roglic eindigt Tour de l’Ain in stijl met zege in zware bergrit

Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic heeft ook de derde en laatste etappe van de Tour de l’Ain op zijn naam geschreven. De Sloveense klassemenstleider sloeg op de laatste meters een aanval van Egan Bernal (Team Ineos) af en klopte de Tourwinnaar op de Grand Colombier.

De Tour de l’Ain eindigde met een zware rit over 144,5 kilometer, waarin de Grand Colombier vanaf drie verschillende zijden werd beklommen. Het betekende een generale repetitie voor de vijftiende Tourrit, die over dezelfde wegen loopt.

Na een boeiende beginfase ontstond een kopgroep van elf renners. Ineos zorgde vroeg op de slotklim voor een uitdunning en neutraliseerde zo meteen ook de kopgroep. Daarbij kon het veel langer dan zaterdag rekenen op het kopwerk van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, maar toen daarna zijn ploegmaat Jonathan Castroviejo het van hem overnam, was het verrassend genoeg Bernal die even in de problemen kwam.

Dat bleek het sein voor de klimtrein van Jumbo-Visma om zich vooraan te melden. Zeven kilometer voor de finish zat de Nederlandse ploeg nog met vier renners vooraan en zat Bernal helemaal geïsoleerd. In de finale probeerde onder anderen Richie Porte Jumbo-Visma te verschalken, maar hoewel Jumbo-Visma op de laatste kilometers uit elkaar viel, hield Roglic zich op indrukwekkende wijze staande.

Roglic liet de eindzege niet meer in gevaar komen, achterhaalde Bernal en liet de Colombiaan een illusie armer achter. Diens landgenoot Nairo Quintana werd derde op zes seconden. Ook in het eindklassement werden de Colombianen tweede en derde. Steven Kruijswijk eindigde in het klassement als vierde, Bauke Mollema als zesde. Tom Dumoulin verrichte wederom veel kopwerk, maar kon in de slotfase niet mee met het klimgeweld.

Roglic volgt de Fransman Thibaut Pinot op als eindwinnaar van de Ronde van de Ain.