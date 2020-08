‘Rookie’ Binder stunt met zege in MotoGP-race Tsjechië

Brad Binder heeft gestunt met de zege in de MotoGP-race bij de Grote Prijs van Tsjechië. De Zuid-Afrikaanse motorcoureur is dit jaar nieuw in de koningsklasse en veroverde al in de derde race van het jaar zijn eerste overwinning.

Binder startte op het circuit van Brno vanaf de zevende positie. De 25-jarige coureur had een goede start en lag al snel derde op zijn KTM. Na inhaalacties bij de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) en de Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha) nam hij met negen ronden te gaan de koppositie over. Hij hield het tempo onverminderd hoog en kwam met een ruime voorsprong als eerste over de finish.

Morbidelli eindigde op ruim 5 seconden als tweede. De Fransman Johann Zarco (Ducati), die van poleposition startte, werd derde op dik 6 tellen.

Wereldkampioen Marc Márquez (Honda) ontbrak in Tsjechië. De Spanjaard herstelt nog van de gebroken rechterarm die hij opliep bij de eerste race van de MotoGP dit jaar op het circuit van Jerez.