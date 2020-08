Tennisster Ferro wint eerste toernooi sinds coronapauze

Fiona Ferro heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een WTA-tennistoernooi gewonnen. De 23-jarige speelster uit Frankrijk was de beste in Palermo, waar het eerste internationale tennistoernooi sinds de coronapauze werd gespeeld.

Ferro won in de finale van Anett Kontaveit uit Esland, met 6-2 7-5. Vorig jaar behaalde Ferro, de nummer 53 van de wereld, in Lausanne haar eerste toernooizege. De 24-jarige Kontaveit, de mondiale nummer 22, won tot dusverre één WTA-toernooi. Dat was in 2017 op het gras van Rosmalen.