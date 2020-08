Toernooizege tennisster Rus in dubbelspel Palermo

Arantxa Rus heeft samen met Tamara Zidansek het dubbelspel gewonnen bij het tennistoernooi van Palermo. De Nederlandse en Sloveense waren zondag in de finale met 7-5 7-5 te sterk voor het Italiaanse duo Elisabetta Cocciaretto en Martina Trevisan.

Het toernooi in Palermo was voor de vrouwen het eerste tennisevenement sinds de gedwongen pauze vanwege het coronavirus. In het enkelspel verging het de 29-jarige Nederlandse minder goed. Maandag verloor ze in de eerste ronde kansloos van de als zesde geplaatste Kroatische Donna Vekic: 1-6 2-6.