Twee sprintzeges atlete Van Hunenstijn in Brussels Grand Prix

Atlete Marije van Hunenstijn heeft twee sprintzeges geboekt in de Brussels Grand Prix. Ze was in het lege Koning Boudewijn Stadion de snelste op de 100 meter in 11,30 en later won ze de 200 meter in 23,22. Lieke Klaver zat op de 200 meter kort achter haar; tweede in 23,33.

Van Hunenstijn zat op de 100 meter nog wel ruim boven haar persoonlijk record van 11,13. Met die tijd, die ze vorige zomer liep, heeft ze zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, die vanwege de coronapandemie zijn verzet naar 2021.

Er waren meer Nederlandse zeges in de internationale ontmoeting. Britt Ummels won de 800 meter bij de vrouwen in 2.03,79. Jochem Dobber zette de 400 meter naar zijn hand in een tijd van 46,18. Mahadi Abdi Ali was de sterkste op de 1500 meter in 3.43,51.