Verstappen mikt op tweede podiumplaats op Silverstone

Max Verstappen mikt op nieuw succes op het circuit van Silverstone. De coureur van Red Bull werd afgelopen zondag op hetzelfde circuit tweede, vooralsnog zijn beste resultaat van het ingekorte Formule 1-seizoen. Verstappen start vanaf de tweede startrij, vanaf de vierde plek.

Valtteri Bottas staat in zijn Mercedes op poleposition. De Fin was in de kwalificatie net iets sneller dan zijn Britse stalgenoot Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand. Hamilton won dit seizoen drie races, Bottas één.

Tijdens de kwalificatie verraste Nico Hülkenberg met de derde tijd. De Duitser werd vorige week benaderd om bij Racing Point de Mexicaanse coureur Sergio Pérez, die positief testte op het coronavirus, te vervangen.

Het is de tweede race achter elkaar op het roemruchte circuit van SIlverstone, waar het dit weekend ook erg heet is. De GP heeft als naam Formula 1 70th Anniversary Grand Prix meegekregen. Publiek is wederom niet welkom.

De vijfde wedstrijd van het seizoen begint om 15.10 uur.