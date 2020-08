Verstappen wint na gok met banden jubileumrace Formule 1

Max Verstappen heeft met een uitgekiende bandentactiek de 70th Anniversary Grand Prix, de jubileumrace van de Formule 1 op het circuit van Silverstone, gewonnen.

De gok van de Nederlander van Red Bull om niet op zachte, maar harde banden te starten, pakte subliem uit. Hij kon veel later dan zijn concurrenten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn eerste pitstop maken en bleef na zijn twee bandenwissels de twee coureurs van Mercedes onder grote druk zetten.

Toen Hamilton op tien ronden voor de finish toch nog een keer zijn versleten banden moest verwisselen, kwam Verstappen voor de derde keer in de race aan de leiding en gaf die niet meer uit handen. Wereldkampioen Hamilton haalde vlak voor het einde zijn Finse teamgenoot Bottas nog in en eindigde als tweede.

De Limburger boekte zijn eerste zege van dit seizoen, de negende in zijn carrière. Hij reed zijn 107e grand prix in de koningsklasse van de autosport, die op Silverstone zijn 70-jarig bestaan vierde.

Verstappen had tijdens de kwalificatie op zaterdag al de strategie bedacht om op harde banden te beginnen. Hij nam de vierde startpositie voor lief. De tactiek leek meteen te werken, want hij vloog na de start Nico Hülkenberg (Racing Point) voorbij om de derde plek over te nemen. Bottas en Hamilton waren die fase nog te snel, maar zijn moesten al na dertien ronden naar binnen voor vers rubber.

Verstappen dook pas na 27 ronden als leider van de race de pitstraat in voor nieuwe banden. Hij kwam vóór Hamilton terug op de baan, maar net achter Bottas. De Nederlander draalde geen moment en passeerde direct Bottas om de koppositie weer over te nemen. Vrij snel daarna ging Verstappen weer naar binnen, maar ook dat was tactiek. Hij ging namelijk tegelijk met Bottas en zorgde ervoor dat hij op verse harde banden voor de Fin bleef.

Hamilton reed toen aan de leiding, maar moest nog twintig ronden rijden op zijn banden. De zesvoudig wereldkampioen vreesde voor een klapband, zoals hem vorige week overkwam in de laatste ronde van de Britse grand prix. Toen wist hij op drie wielen nog net naar de winst te rijden. Deze keer durfde hij het niet aan en koos er toch voor op tien ronden voor het einde een pitstop te maken. Op dat moment wist Verstappen dat zijn plan was geslaagd en hij de superieur geachte Mercedessen een gevoelige nederlaag ging bezorgen.