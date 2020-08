Zesde nederlaag op rij voor basketballers Washington Wizards

De Washington Wizards wachten in de NBA nog altijd op de eerste overwinning sinds het seizoen na de noodgedwongen pauze vanwege het coronavirus weer is hervat. Oklahoma City Thunder bezorgde de Wizards in Orlando met 121-103 de zesde nederlaag op rij.

Darius Bazley was met 23 punten de meest trefzekere basketballer aan de kant van Oklahoma City Thunder, gevolgd door Danilo Gallinari met 20. Jerome Robinson noteerde 19 punten voor Washington Wizards, dat zich al niet meer voor de play-offs kon plaatsen. Oklahoma City Thunder was al zeker van de play-offs.