Amerikaans golftalent Morikawa wint major US PGA Championship

Golfer Collin Morikawa heeft bij zijn tweede deelname aan een major meteen de zege gegrepen. De 23-jarige Amerikaan schreef het US PGA Championship op zijn naam. Hij noteerde op Harding Park in San Francisco een vierde en laatste ronde van 64 slagen (6 onder par) en troefde daarmee de complete wereldtop af. Morikawa kwam uit op 267 slagen (-13) en verdiende een slordige 1,6 miljoen euro met de winst.

Twee gearriveerde spelers deelden de tweede plaats op twee slagen achterstand: de Engelsman Paul Casey en de Amerikaan Dustin Johnson. Titelverdediger Brooks Koepka was met het ingaan van de laatste ronde nog kansrijk, maar hij noteerde een hopeloze score van 74 en zakte in de eindstand buiten de top 20.

“Dit was voorbestemd. Ik voelde bij het ontwaken dat het zou gaan gebeuren”, zei de winnaar, die al op 5-jarige leeftijd een golfclub in zijn handen kreeg. “En het houdt niet op hier. Dit smaakt absoluut naar meer”, aldus Morikawa, die met een birdie op de 14e hole en een eagle op de 16e afstand nam van zijn concurrenten.

Joost Luiten sloot af met 69 slagen (-1) en klom daarmee nog wat in het klassement. De Nederlander eindigde op de gedeelde 51e plaats. Hij zou aanvankelijk niet meedoen aan het majortoernooi, maar toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld en de golfers niet eerst twee weken in quarantaine hoefden, besloot Luiten toch naar de Verenigde Staten te gaan. Hij wist zijn beste klassering in een major, de 21e plaats in het US PGA CHampionship van 2012, niet te verbeteren.