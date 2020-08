Bardet fietst volgend jaar voor Team Sunweb

De Franse wielrenner Romain Bardet rijdt komende seizoenen voor de ploeg van Team Sunweb. De 29-jarige klassementsrenner heeft een contract getekend voor twee jaar. Hij fietst nu nog voor AG2R La Mondiale, waar in 2012 zijn profcarrière ook begon.

Ploegleider Iwan Spekenbrink is opgetogen over de komst van de Fransman. “We zijn zeer opgewonden dat Romain bij ons team komt. Hij is een fantastische rijder die veel mogelijkheden meebrengt, beschikt over uiteenlopende kwaliteiten en heeft een respectabele erelijst”, aldus de ploegleider in een reactie op de site.

Sunweb omschrijft Bardet als een ongelooflijke klimmer. Hij won onder meer drie Tour-etappes en eindigde in 2016 als tweede in de ronde van Frankrijk. Een jaar later werd hij derde. In 2019 pakte hij de bolletjestrui, als beste klimmer. Het jaar daarvoor werd hij tweede in de wegrace op de WK, tweede in Strade Bianche en derde in Luik-Bastenaken-Luik.