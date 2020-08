Bosz met Leverkusen in kwartfinales Europa League tegen Inter

Trainer Peter Bosz neemt het maandagavond met Bayer Leverkusen in de kwartfinales van de Europa League op tegen Internazionale, de club van Stefan de Vrij. Het duel in Düsseldorf begint om 21.00 uur. Tegelijkertijd is in Keulen de aftrap van Manchester United tegen FC Kopenhagen.

De Europa League wordt in twee weken tijd uitgespeeld in vier Duitse steden. Naast Düsseldorf zijn dat Gelsenkirchen, Duisburg en Keulen. Alle rondes gaan over één duel in plaats van twee. Dinsdag zijn de andere twee kwartfinales: Wolverhampton Wanderers – Sevilla en Sjachtar Donetsk – FC Basel.

Bosz ziet de wedstrijd tegen Internazionale met vertrouwen tegemoet. “We hebben altijd respect voor de tegenstander. Maar we zijn voor niemand bang, we vrezen geen enkele tegenstander.” Nadiem Amiri keert terug in de selectie van Leverkusen. De 23-jarige middenvelder ontbrak in de ontmoeting in de achtste finales met Rangers FC omdat hij in een privésituatie kortstondig in contact was gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus.

In 2017 bereikte Bosz als trainer van Ajax de finale van de Europa League. Manchester United was daarin te sterk.