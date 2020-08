Brawn ziet gelijkenis met Schumacher in ‘sensationele’ Verstappen

Max Verstappen was sensationeel in de 70th Anniversary Grand Prix, meent technisch directeur Ross Brawn van de Formule 1. “Hij doet me in vele opzichten herinneren aan Michael Schumacher. De limiet van de auto is niet de limiet van Max Verstappen”, aldus de Brit in zijn column op de website van de Formule 1. Brawn was teambaas in de gouden jaren van Schumacher, waarin de Duitser zeven wereldtitels veroverde.

Verstappen zette zondag tijdens de race op Silverstone de twee torenhoge favorieten van Mercedes te kijk. Hij stuurde de Red Bull foutloos naar de negende GP-zege in zijn carrière. “Hij voelt de subtiliteit van de auto en reageert daar perfect op. Ik herinner me de begindagen van Max in de Formule 1. Toen al was zijn snelheid duidelijk, maar nu is hij uitgegroeid tot een uitzonderlijke coureur.”

Brawn genoot vooral ook van de conversaties tijdens de race tussen Verstappen en zijn team over de boordradio. “Als je naar hem luistert, kun je wel horen dat hij nog veel meer in zich heeft”, aldus Brawn, die vroeg in de race Verstappen hoorde zeggen dat hij niet van plan was in te houden om zijn banden te sparen (“Dit is mijn enige kans om dichtbij een Mercedes te komen, dus ga hier niet rijden als een omaatje”). Dat zegt ook wel wat, aldus Brawn. “Het getuigt van een enorm zelfvertrouwen en een hechte relatie met het team.”