Formule 1 lijdt groot verlies door corona

De opbrengst van de Formule 1 is als gevolg van de coronacrisis zwaar gekelderd. Dat heeft de eigenaar van de zwaarste raceklasse, Liberty Media, laten weten. In het tweede kwartaal van dit jaar werd een verlies van 136 miljoen dollar (115 miljoen euro) geleden.

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus werd er voor juli geen enkele race gehouden. Daarna startte het seizoen in Oostenrijk, maar tot nu toe is bij geen enkele wedstrijd publiek toegelaten. “Op dit moment zijn we plannen aan het ontwikkelen om gefaseerd weer fans toe te laten”, aldus een verklaring van de organisatie van de Formule 1.

Inmiddels zijn er vijf races gehouden. Het is de bedoeling dit jaar uit te komen op tussen de vijftien en achttien wedstrijden.