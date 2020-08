Getergde Lillard loodst Trail Blazers langs Sixers in NBA

Basketballer Damian Lillard was de uitblinker voor Portland Trail Blazers in het NBA-duel met Philadelphia 76ers. Met 51 punten loodste Lillard zijn ploeg naar de zege: 124-121. Een belangrijke overwinning, omdat de Trail Blazers nog altijd kans maken op een plekje in de play-offs.

Lillard was ook wel gebrand op een goed optreden. Hij kreeg nogal wat kritiek op zijn spel zaterdag tegen Los Angeles Clippers. Hij miste toen twee beslissende vrije worpen. Tegen de ‘Sixers’ liet de getergde Lillard zien weer op scherp te staan met onder meer 15 rake vrije worpen.

Philadelphia kreeg in het eerste kwart een tegenslag te verwerken door het uitvallen van sterspeler Joel Embiid. De Kameroense forward liep een enkelblessure op.

Houston Rockets won met 129-112 van Sacramento Kings. De winnende ploeg leunde sterk op reserve Austin Rivers, die 41 punten maakte. Vedette James Harden was goed voor 32 punten.