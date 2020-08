Golfer Luiten miste swing en sfeer op Harding Park

Joost Luiten had iets meer verwacht van zijn achtste deelname aan het majortoernooi US PGA Championship en kon niet echt tevreden zijn met de 51e plaats in de eindstand. De Nederlandse golfer herpakte zich in de laatste ronde met een score van 69 slagen; hij maakte vier birdies op de tweede negen holes. “Dat is heel positief. Het waren mijn beste negen holes in lange tijd. Dat goede gevoel neem ik mee naar Wales voor de Celtic Classic van deze week”, liet hij weten op zijn website.

De tweevoudig winnaar van het KLM Open zou aanvankelijk niet meedoen aan het majortoernooi op golfbaan Harding Park in San Francisco, maar toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld en de golfers niet eerst twee weken in quarantaine hoefden, besloot hij toch naar de Verenigde Staten te gaan. Hij wist zijn beste klassering, 21e in het US PGA CHampionship van 2012, niet te verbeteren.

“De cut halen in een major is op zich natuurlijk niet slecht, maar met een 51ste plaats kan ik niet tevreden zijn. Mijn swing voelde drieĆ«nhalve ronde eigenlijk niet echt goed. Ik miste te veel fairways en zeker op de lange par-4 holes van Harding Park kom je vanuit de dikke rough bijna niet op de greens en ga je slagen inleveren.” Door zijn swing iets aan te passen, ging het beter lopen. “Met vier birdies was het in ieder geval een goed slot in deze major die door het gebrek aan publiek nooit echt als een major voelde, je mist toch sfeer op de baan.”