Olympisch kampioen Van Avermaet voor drie jaar naar AG2R

De Belgische wielrenner Greg Van Avermaet verruilt CCC voor AG2R. De olympisch kampioen op de weg tekent voor drie jaar bij de Franse formatie. Zijn verbintenis gaat in per 1 januari 2021, als Citroën zich voegt bij de ploeg als naamsponsor.

De 35-jarige Van Avermaet boekte in zijn profcarrière al 41 overwinningen. Hij reed in 2016 in Rio naar de olympische titel, maar won onder meer ook Parijs-Roubaix, twee keer de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, twee etappes in de Tour de France en de Tirreno-Adriatico. Hij eindigde zaterdag als achtste in Milaan-Sanremo.

“Ik ben blij en gemotiveerd om aan een nieuw avontuur te beginnen en ik ben van plan mijn best te doen en geweldige resultaten te behalen. Het vooruitzicht om met mijn vriend Oliver Naesen samen te werken, met als doel klassiekers te winnen, is bijzonder spannend”, laat Van Avermaet weten in een persbericht. “Mijn doel is altijd hetzelfde: races als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, etappes in de Tour de France winnen of zo lang mogelijk de gele trui dragen.”