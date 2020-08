De Ronde van Frankrijk start in 2021 definitief in Brest. Dat heeft het organiserende comité maandag gezegd. In de betreffende regio, Bretagne, worden de eerste vier etappes verreden.

Aanvankelijk zou Kopenhagen het Grand Départ verzorgen. Kopenhagen schuift nu door naar 2022, omdat voor de Deense stad 2021 niet haalbaar meer is. Dat komt omdat er in de betreffende periode ook wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal worden gespeeld, dat vanwege corona een jaar is opgeschoven.