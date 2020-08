Turncoach Louter derde clubtrainer die stap opzij doet

Turncoach Frank Louter van TON Almelo is de derde clubtrainer die omwille van het onafhankelijk onderzoek naar misstanden in het vrouwenturnen een stap opzij doet. Dat bevestigde de gymnastiekbond KNGU. Eerder deden Wolther Kooistra (TURNZ Amsterdam Gymnastics) en Nico Zijp (Flik-Flak) dat al. Zij geven gehoor aan het verzoek van de turnbond hun activiteiten te staken.

De KNGU besloot eind juli het topsportprogramma voor de turnsters stil te leggen naar aanleiding van de vaak schrijnende getuigenissen van oud-turnsters die spraken van slaan, schoppen, kleineren en pesten door coaches. De bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma werden daarbij genoemd en zijn door de bond op non-actief gesteld.

Technisch directeur Mark Meijer van de KNGU voerde vorige week gesprekken met de vier clubs waar trainers in dienst zijn die ook turnsters coachen die deel uitmaken van de topsportselectie. Zijn verzoek aan de clubs was om die trainers ook een stap opzij te laten zetten in het belang van het onderzoek naar “grensoverschrijdend gedrag in de gymsport” dat wordt geleid door hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. De vierde coach die nog moet reageren is Patrick Kiens (PAX Haarlemmermeer).

Flik-Flak uit ‘s-Hertogenbosch meldt in een persbericht dat Zijp zijn taken gedurende het onderzoek zal overdragen aan één of meerdere trainers/coaches.‍ “Hoewel de club zich terdege bewust is van de gevolgen voor Tisha Volleman in haar traject richting de Olympische Spelen hebben we als club helaas in het groter belang hiertoe moeten besluiten.”

TON Almelo vindt dat het onderzoek zo snel mogelijk moet worden gestart en bij voorkeur begint bij het vrouwenturnen. “Zodat de huidige turnsters van TeamNL hun olympisch programma zo spoedig mogelijk weer kunnen hervatten. Gelet op de uitspraak van de KNGU dat de resultaten voor eind van het jaar gepresenteerd worden, leidt TON Almelo af dat in één tot maximaal anderhalve maand dat gedeelte van het onderzoek voor de ‘actieve sport’ afgerond kan zijn. Dit is de enige reële oplossing om de huidige topturnsters tegemoet te komen in hun wens om deel te kunnen nemen aan de EK 2020 en Olympische Spelen 2021.”