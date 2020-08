Tennisster Serena Williams maar tweede ronde in Lexington

Serena Williams heeft zich met enige moeite voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Lexington geplaatst. Ze was in drie sets te sterk voor haar landgenote Bernarda Pera, die in Kroatië is opgegroeid: 4-6 6-4 6-1.

Williams, winnares van 23 grandslams, bereidt zich voor op de US Open die op 31 augustus van start gaat. Ze leefde de laatste maanden naar eigen zeggen als een kluizenaar uit angst voor het coronavirus. Williams heeft geen volledige longcapaciteit meer. Ze lag al eens in een ziekenhuis met een longembolie.