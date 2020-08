‘Wielrenner Jakobsen woensdag uit ziekenhuis’

Wielrenner Fabio Jakobsen wordt woensdag uit een ziekenhuis in Polen ontslagen, waar hij dan na een zware val in de Ronde van Polen precies een week is geweest. Dit heeft ploegleider Patrick Lefevere van Deceunick – Quick-Step tegen de Belgische zender RTBF gezegd.

De Nederlands kampioen onderging in Polen een vijf uur durende operatie aan het gezicht en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden. Hij wordt volgens Lefevere met een medische vlucht naar Nederland gebracht.

“Een week geleden dachten we dat hij dood zou gaan”, zegt Lefevere. “Het is fantastisch nieuws dat hij nu naar Nederland kan, om dichter bij zijn familie te kunnen zijn.”

Eerder meldde Deceuninck – Quick-Step dat Jakobsen een lange periode van revalidatie wacht. De verwachting dat hij terug kan keren in de topsport zou reĆ«el zijn.