Autocoureur Frijns weer op podium Formule E Berlijn

Autocoureur Robin Frijns heeft in de vijfde race na de herstart van de Formule E op luchthaven Tempelhof in Berlijn de tweede plaats behaald. De Limburger uit het team Envision Virgin Racing moest alleen de Brit Oliver Rowland voor zich dulden. Nyck de Vries, de tweede Nederlander die actief is het WK voor elektrische sportauto’s, eindigde als veertiende.

Frijns was afgelopen zaterdag in de derde van zes zogeheten E-Prix in Berlijn ook al als tweede over de finish gereden.

Er is donderdag nog een laatste race te gaan in Berlijn en dan is het seizoen ten einde. De kampioen is al bekend. De Portugees António Félix da Costa verzekerde zich zondag na de vierde race al van de wereldtitel.