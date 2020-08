Kromowidjojo wint 100 meter vrij in Hengelo

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de Hengelo Long Course Challenge de 100 meter vrije slag gewonnen in 54,05. Ze was daarmee 0,53 sneller dan Femke Heemskerk. Marrit Steenbergen finishte in 54,99 als derde.

De Long Course Challenge is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Vanwege het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top aanwezig in Hengelo.

Hengelo Long Course Challenge duurt tot en met vrijdag.