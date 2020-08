Late val kost motorcrosser Herlings zege in Grote Prijs Riga

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft op het Letse cicuit van Kegums net naast de zege in de Grote Prijs van Riga gegrepen. De Brabander lag in de tweede manche lang aan de leiding, maar door een late val zakte hij terug naar de derde plaats. Gevoegd bij zijn derde plaats in de eerste manche was de derde plaats ook zijn positie in de daguitslag.

De Italiaan Antonio Cairoli viel weliswaar ook in de tweede heat – hij kon Herlings niet meer omzeilen – maar eindigde nog als vierde. Omdat hij de eerste manche had gewonnen, kwam de Italiaan alsnog op de meeste punten na twee manches uit. De negenvoudig wereldkampioen boekte zo zijn 90e GP-zege.

De Zwitser Jeremy Seewer finishte in de tweede heat als tweede, achter de Litouwse winnaar Arminas Jasikonis, maar bleef in de eindstand na twee manches Herlings voor. De Nederlandse wereldkampioen van 2018 verstevigde wel de leiding in het kampioenschap. Hij staat op 170 punten, de Sloveen Tim Gajser is de nummer twee met 142 punten.

Glenn Coldenhoff, die afgelopen zondag de Grote Prijs van Letland won op hetzelfde circuit, kwam in het begin van de tweede heat hard ten val en blesseerde daarbij zijn ribben. De Brabander reed de cross niet uit.