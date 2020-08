Marathon Parijs gaat na eerder uitstel nu definitief niet door

De marathon van Parijs gaat dit jaar niet door. Het evenement was vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus al uitgesteld. Nu de situatie nog steeds onbeheersbaar is, is besloten de editie van dit jaar te schrappen.

De marathon in de Franse hoofdstad stond voor 5 april op de agenda. Daarna werd 18 oktober als nieuwe datum vastgesteld en vervolgens 15 november.

Hardlopers die zich hadden ingeschreven, mogen volgend jaar automatisch meedoen. Eerder werd al besloten onder meer de marathons van New York, Berlijn, Boston en Chicago te schrappen. In Nederland ging een streep door de marathons van Rotterdam en Eindhoven. De marathon van Amsterdam staat vooralsnog wel op de planning. Uiterlijk 20 augustus wordt duidelijk of het evenement in oktober door kan gaan.