UCI wil WK wielrennen nu in ander Europees land houden

De overkoepelende wielerfederatie UCI wil het wereldkampioenschap alsnog in september in Europa laten plaatsvinden. De meldde de organisatie, kort nadat bekend werd dat het evenement niet in Zwitserland kan worden gehouden. Er zijn daar te veel beperkingen vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus.

“Voor de sport is dit evenement van groot belang”, aldus de UCI. “Daarom zullen we er alles aan doen een alternatief te vinden, bij voorkeur in Europa. De kans bestaat daarbij dat wel een deel van het programma wordt geschrapt.”

De UCI zegt voor 1 september een definitieve beslissing te willen nemen. Volgens Belgische media zou Noord-Italië in beeld zijn.