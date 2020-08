Van der Poel doet over twee weken mee aan EK op de weg

Mathieu van der Poel doet over twee weken bij de Europese kampioenschappen wielrennen in het Franse Plouay mee aan de wegwedstrijd. Een woordvoerder van Alpecin-Fenix, de ploeg van de Brabantse renner, bevestigt dat.

De EK zouden eigenlijk worden verreden in september in het Italiaanse Trente. Vanwege het coronavirus is het evenement nu naar augustus verplaatst, kort voor de start van de Tour de France. Van der Poel doet daar niet aan mee omdat zijn team geen wildcard van de organisatie kreeg.

Hoe de rest van de selectie van de Nederlandse mannen er bij de wedstrijd van het EK uitziet, is nog niet bekend. Wielerbond KNWU maakt de selectie binnenkort bekend.

Van der Poel eindigde afgelopen weekeinde in Milaan-Sanremo als dertiende. Een week eerder finishte de Nederlander als vijftiende in de Strade Bianche.