Verstappen kijkt alweer uit naar Formule 1-race in Barcelona

Autocoureur Max Verstappen hoopt dat hij zijn concurrenten van Mercedes zondag opnieuw kan verrassen tijdens de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Barcelona in de Formule 1. “Na mijn zege van zondag wil ik graag op het goede spoor blijven”, blikt de Nederlander van Red Bull vooruit.

Verstappen won afgelopen zondag tot zijn eigen verbazing op Silverstone. Zijn tactiek om lang op harde banden te blijven rijden, pakte wonderwel goed uit. Waar de banden van Mercedes steeds slechter werden in de hitte, snelde de Limburger richting zijn negende winst in de Formule 1.

Verstappen werd de bandentovenaar en de bandenfluisteraar genoemd. Hij staat inmiddels tweede in het WK-klassement, achter Lewis Hamilton maar voor Valtteri Bottas. “Barcelona is een ander circuit dan Silverstone”, beseft Verstappen op de website van zijn team. “Maar laten we maar eens kijken of we competitief aan Mercedes kunnen zijn. Daarnaast ben ik benieuwd wat het warme weer voor impact gaat hebben. De baan in Barcelona is behoorlijk zwaar voor de banden. Ik weet niet hoe ze het in deze hitte gaan houden.”

“De zege van afgelopen zondag was mooi voor ons en Honda”, weet Verstappen. “Het kwam onverwacht, maar zo zie je maar weer dat je iets kan bereiken als je daar in blijft geloven.”