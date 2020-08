Wielrenner Froome krijgt bij nieuwe ploeg ook hulp van Woods

Wielrenner Michael Woods fietst volgend seizoen voor Israël Start-Up Nation. De Canadees komt over van Education First. Hij mag zich richten op de klassiekers en moet zijn kopman Chris Froome bijstaan in de grote ronden.

Israël Start-Up Nation debuteert dit jaar in de WorldTour als opvolger van Katjoesja-Alpecin. De ploeg heeft grote ambities en onderstreepte dat met het aantrekken van viervoudig Tourwinnaar Froome.

De 33-jarige Woods is pas zes jaar prof maar won al een rit in de Vuelta en schreef vorig jaar Milaan-Turijn op zijn naam. “Met Froome heeft deze ploeg niet alleen het potentieel om de Tour te winnen, maar ook om op de volledige WorldTour-kalender een rol te spelen”, zegt Woods over zijn overstap.

Israël Start-Up Nation legde naast Froome en Woods eerder al Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vast.