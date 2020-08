Wielrenner Van Aert wint ook eerste etappe Dauphiné

Wout van Aert heeft de eerste etappe van Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma was de snelste op een steil klimmetje richting de finish van de rit over 218 kilometer van Clermont-Ferrand naar Saint-Christo-en-Jarez.

Van Aert, de afgelopen weken ook al winnaar van Strade Bianche en Milaan – Sanremo, beloonde het goede werk van Jumbo-Visma, die ruim twee weken voor de start van de Ronde van Frankrijk opnieuw een ijzersterke indruk maakte. Want ook Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk lieten zich zien in de slotfase van de etappe. Chris Froome (Team Ineos) stelde weer teleur. De viervoudig winnaar van de Tour haakte aan de voet van het laatste klimmetje af.

Egan Bernal, de kopman van Team Ineos en laatste Tour-winnaar, kon wel mee in al het geweld van Jumbo Visma. De Colombiaan eindigde als derde, vlak achter Daryl Impey uit Zuid-Afrika.

Het Critérium du Dauphiné geldt voor veel renners als laatste test voor de Ronde van Frankrijk, die eind deze maand in Nice van start gaat. Alle kanshebbers voor de eindzege van de Tour willen zich in vijf bergetappes testen. Veel ogen zullen weer gericht zijn op Team Ineos en Jumbo-Visma, net als afgelopen week in Tour de l’Ain toen Roglic de verrassend sterke Nederlandse ploeg de eindzege bezorgde.

De eerste etappe ging over zeven heuveltjes van de vierde categorie, met een steil klimmetje naar de finish. Op papier was dit de meest eenvoudig etappe van de beroemde Franse rittenkoers.