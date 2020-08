WK wielrennen in Zwitserland gaat niet door

Het wereldkampioenschap wielrennen vindt dit jaar niet in Zwitserland plaats. Dat heeft de organisatie laten weten. De wedstrijden zouden van 20 tot en met 27 september in en rond Aigle en Martigny worden gehouden. De afgelasting heeft te maken met de maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus door de Zwitserse overheid.

In het land is het in elk geval niet mogelijk om tot 31 september evenementen met meer dan 1000 toeschouwers te houden, zo werd woensdag duidelijk. “Dan heeft het geen zin meer om een groot evenement als dit door te laten gaan”, aldus een verklaring van de organisatie. Vermoedelijk zou ook nog voor de helft van de deelnemende landen een quarantaineplicht gelden.

“Uiteraard zijn we triest en ontgoocheld”, zegt de organisatie. “We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt om een fantastisch evenement te houden. We bleven, ondanks het virus en de maatregelen verder werken. Helaas tevergeefs. We realiseren ons dat de nationale en ook wereldwijde gezondheidssituatie speciale maatregelen vraagt en onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door het virus.”

Het lag al in de lijn der verwachting dat het WK in Zwitserland niet door zou gaan. Of het evenement dit jaar nog in een ander land wordt verreden, is vooralsnog onduidelijk.