Zwemmer Korstanje scherpt eigen record op 50 vlinder aan

Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de Hengelo Long Course Challenge zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vlinderslag aangescherpt. De 21-jarige Korstanje tikte aan in 23,37.

Daarmee was Korstanje 0,01 sneller dan zijn oude toptijd, die hij in augustus van 2018 zwom bij de EK in Glasgow.

Hengelo Long Course Challenge is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Vanwege het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top aanwezig in Hengelo.

Hengelo Long Course Challenge duurt tot en met vrijdag.