Autocoureur De Vries tweede in slotrace Formule E

Autocoureur Nyck de Vries heeft in de laatste race van de Formule E van dit seizoen zijn eerste podiumplek behaald. De Fries eindigde in de E-Prix van Berlijn als tweede in zijn elektrische Mercedes. Zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne won de elfde en laatste race. Robin Frijns haalde het einde van de slotrace niet. De Limburger moest vlak voor het einde met technische problemen de pitstraat in.

Het kampioenschap van de elektrische sportwagens was twee races voor het einde al beslist. De Portugees António Félix da Costa had toen al zo’n grote puntenvoorsprong, dat hij niet meer was te achterhalen. Het was zijn eerste wereldtitel.

De Formule E reed vanwege de coronapandemie de laatste zes races in een tijdbestek van negen dagen op een speciaal aangelegd en afgeschermd circuit op luchthaven Tempelhof in Berlijn. De Vries was in twee races als vierde gefinisht, maar na de zesde en laatste race stapte hij op het begeerde podium.

Hij dankte zijn tweede plaats aan een fraaie inhaalactie tegen het einde van de race bij de Zwitser Sébastien Buemi. “Die actie was perfect”, vond ook De Vries na afloop. “Ik zat al vaak dicht bij het podium en dan is het bijzonder bevredigend dat het in de laatste race nog lukt.”