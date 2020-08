Kromowidjojo kan nu ook in eigen achtertuin zwemmen

Ranomi Kromowidjojo had het naar eigen zeggen gemist: het nagels lakken en het scheren voor wedstrijden. Deze week verschijnt ze, bij de Hengelo Long Course Challenge, voor het eerst sinds lange tijd weer in het zwembad voor officiële wedstrijden.

Kromowidjojo moest eerlijk bekennen dat er in het zwembad in Hengelo “een andere sfeer heerst dan bij een olympische finale”. Een understatement. Voorafgaand aan de finale van de 100 meter vrij bereidde Kromowidjojo zich bijvoorbeeld voor op de ligweide van het naastgelegen zwemparadijs. Geen uitzinnig publiek, maar enkele nieuwsgierige kinderen met zwembandjes om die nu zo en dan hun neus tegen het glas drukken. Want ook in Hengelo is publiek niet toegestaan.

“Het is de eerste keer dat ik in Hengelo ben en dat bevalt goed”, aldus Kromowidjojo (29), die de wedstrijd maar wat graag aangreep. “Het was lekker om maanden thuis te zitten, maar het is ook wel weer heerlijk om in een hotel te verblijven en ’s ochtends wedstrijdspanning te hebben. Het is een ideale wedstrijd om te wennen aan de nieuwe situatie, al weet ik niet of er dit jaar nog wedstrijden gaan plaatsvinden.”

Normaal gesproken zou Kromowidjojo rond deze periode terugkijken op de Olympische Spelen, haar stip aan de horizon. Het liep, zoals inmiddels bekend, allemaal anders. Toch was het voor de drievoudig olympisch kampioene meteen duidelijk: bij de Spelen van Tokio, verplaatst naar 2021, is ze erbij.

“Als je al plannen had voor september of misschien je partner wel, dan was het anders geweest. Maar Ferry en ik hadden allebei precies hetzelfde; we gaan door. Maar als we ieder andere verwachtingen zouden hebben, zou dat het ook niet makkelijk maken.” Kromowidjojo heeft een relatie met openwaterzwemmer Ferry Weertman, regerend olympisch kampioen.

Tijdens de coronapauze moesten ook de zwemmers improviseren. Kromowidjojo dacht een nieuwe passie gevonden te hebben, maar het pakte niet goed uit. “Ferry en ik hebben nordic walking-stokken gekocht, omdat hardlopen niet zo goed voor ons is en ik geen fietser ben. Maar helaas is het er maar weinig van gekomen. Ik dacht doelgericht te kunnen trainen samen, maar onze schema’s liepen te ver uit elkaar. En als we het deden, moest ik rennen en hij sjokte er maar een beetje naast.”

Een andere ingeving tijdens de coronabreak pakte wél goed uit: de aanleg van een zwembad in de achtertuin. “Binnen één dag hebben we besloten dat het zwembadje er moest komen. We hebben een gat uitgegraven en een zwembad van 4 bij 2 meter, voorzien van stroming, aangelegd. Daar train ik nu twee keer in de week in. Het is ideaal want je kunt alles online programmeren en er zit ook een afstandbediening bij”, aldus Kromowidjojo.

“Afgelopen week ben ik er ook lekker in geplonsd om af te koelen. Dat maakt deze zomer een stuk aangenamer. De tijd is echt voorbijgevlogen. Aan het begin van corona zag ik op tegen de hele zomer doortrainen. Maar we zitten alweer in augustus.”

Hengelo Long Course Challenge is de eerste wedstrijd in lange tijd voor de Nederlandse zwemmers, die de afgelopen maanden het ene na het andere evenement afgelast zagen worden. Door het gebrek aan wedstrijden is de hele Nederlandse top, plus enkele Duitsers en Belgen, aanwezig in Hengelo.