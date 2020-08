Sergio Peréz mag weer racen in de Formule 1. De coureur van Racing Point testte volgens zijn team negatief op het coronavirus en rijdt dit weekeinde weer in Barcelona. De Mexicaan moest twee races aan zich voorbij laten gaan omdat hij eerder het virus onder de leden had. Nico Hülkenberg verving hem.

“Checo (Peréz) heeft negatief getest op corona en de FIA heeft bevestigd dat hij vandaag de paddock in kan en mag rijden dit weekeinde”, aldus Racing Point in een verklaring op donderdag.