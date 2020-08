Tennisster Gauff verrast Sabalenka in Lexington

De Amerikaanse tennisster Cori Gauff heeft op haar eerste toernooi sinds de coronapauze de kwartfinales bereikt. De 16-jarige Amerikaanse verraste op het WTA-toernooi van Lexington (VS) in de tweede ronde de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Na 2 uur en 48 minuten werd het 7-6 (4) 4-6 6-4.

Gauff is opgeklommen naar de 53e positie op de wereldranglijst, Sabalenka staat op de rand van de top tien: 11e. Sabalenka was, achter Serena Williams, als tweede geplaatst in Lexington.

Sinds de Australian Open, eind januari, kwam Gauff niet meer in actie op internationaal niveau. In Melbourne haalde ze de vierde ronde, na zeges op Naomi Osaka en Venus Williams. Vorig jaar haalde ze op Wimbledon ook de vierde ronde.

In de kwartfinales neemt ze het nu op tegen de Tunesische Ons Jabeur, die als achtste geplaatst is.