Toeschouwers weer welkom in MotoGP bij races in Misano

De MotoGP zal volgende maand de eerste races organiseren waar publiek weer welkom is. Bij de Grote Prijzen van San Marino (11-13 september) en Emilia-Romagna (18-20 september) zijn per dag 10.000 toeschouwers toegestaan op het circuit Marco Simoncelli in Misano.

Tot nog toe zijn de races in het WK wegrace (MotoGP. Moto2 en Moto3) gehouden achter gesloten deuren als gevolg van de mondiale coronapandemie. Ook de komende twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk zijn zonder publiek. Maar de autoriteiten van de regio Emilio Romagna hebben het circuit vrijstelling gegeven, waardoor er in totaal 60.000 mensen op bezoek kunnen komen in de twee grandprixweekeinden.

“We zijn verheugd mee te kunnen delen dat er onder specifieke voorwaarden groen licht is voor motorsport met fans”, liet het circuit in een verklaring weten. “Het zijn niet de 160.000 toeschouwers die we vorig jaar in een weekend binnen onze poorten hadden, maar enkele weken geleden leek deze vergunning nog onmogelijk.”

De Zuid-Afrikaan Brad Binder won vorige week de MotoGP-race in Tsjechiƫ. De Fransman Fabio Quartararo leidt na drie grands prix het klassement.