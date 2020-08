Verstappen hoopt weer op bandenproblemen Mercedes

Max Verstappen aast dit weekeinde op zijn tweede zege op rij in de Formule 1. Maar dat zal hem alleen lukken als concurrent Mercedes weer grote problemen heeft met de banden, zei hij in in aanloop naar de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Barcelona.

“Het is warm hier, dus dat is gunstig. Maar we rijden op hardere banden dan vorige week op Silverstone, dus het is moeilijk te zeggen of ik weer de aanval kan openen op Mercedes. Ik weet dat deze baan veel van de banden vergt, maar we moeten zien hoe het gaat”, aldus de 22-jarige Limburger.

De Nederlander van Red Bull boekte vorige week in de 70th Anniversary Grand Prix zijn eerste zege van dit seizoen. Met een uitgekiende bandentactiek wist hij de dominante Mercedessen van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor te blijven. Het rubber van de verliezers zat vol blaren, de banden van Verstappen zagen er nog puik uit. “Zij hadden enorme bandenproblemen en ik niet. Daarom kon ik zo goed de strijd met ze aangaan. Maar over het algemeen is er niet veel veranderd nog. Qua snelheid komen wij nog altijd snelheid tekort.”

Verstappen is ook terug op het circuit waar hij in 2016 als eerste Nederlander en als jongste coureur ooit een grand prix won. Hij debuteerde destijds notabene in de Grote Prijs van Spanje voor Red Bull, de renstal waar hij zijn hart aan verpand heeft en waarmee hij zijn grote doel wil bereiken: wereldkampioen worden. “We moeten ergens nog meer snelheid vinden en verbeteren. Natuurlijk ben ik blij dat ik tweede sta in het kampioenschap, maar er is nog één plek hoger.”