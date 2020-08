Wielrensters met sterkste ploeg naar EK in Frankrijk

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft de selecties bekendgemaakt voor de EK wielrennen op de weg eind augustus in het Franse Plouay. Alle favorieten bij de vrouwen treden aan, bij de mannen ontbreken een aantal grote namen wegens het drukke programma in dit ‘coronaseizoen’. De Europese titelstrijd wordt verreden van 24 tot en met 28 augustus in Bretagne.

Voor de wegwedstrijd bij de elite-vrouwen heeft bondscoach Loes Gunnewijk de beschikking over Amy Pieters, Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering en Lorena Wiebes. Anna van der Breggen en titelhoudster Ellen van Dijk rijden de tijdrit.

Bij de mannen treden aan: Mathieu van der Poel, David van der Poel, Oscar Riesebeek, Sebastiaan Langeveld, Julius van den Berg, Pieter Weening, Koen de Kort en Nick van der Lijke. Op de individuele tijdrit komen geen Nederlanders aan de start.

Shirin van Anrooij (tijdrit junior-vrouwen), Ilse Pluimers (wegwedstrijd junior-vrouwen), Ellen van Dijk (tijdrit elite-vrouwen) en Amy Pieters (wegwedstrijd elite-vrouwen) verdedigen allemaal in Plouay hun in Alkmaar veroverde titel.