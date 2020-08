Atlete Hassan stapt uit op 5000 meter bij rentree in Monaco

Atlete Sifan Hassan is uitgestapt in haar eerste wedstrijd van dit jaar. Ze gaf op in de 5000 meter bij de Diamond League in het Stade Louis II van Monaco. De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter staakte de strijd na 4000 meter. Ze lag toen in vierde positie.

De Nederlandse verbleef tijdens de coronacrisis vijf maanden in haar geboorteland Ethiopiƫ en trainde naar eigen zeggen niet heel hard. Ze dacht vooraf ook niet aan een toptijd, maar wilde vooral wedstrijdritme opdoen. Het hoge tempo in de race brak haar kennelijk toch op.

De Keniaanse Hellen Obiri won in 14.22,12 en dat was de beste tijd van dit jaar in de wereld. De Ethiopische Letensebeth Gidey finishte als tweede in 14.26,57.