Derde tijd Verstappen in eerste training Barcelona

Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de derde tijd geklokt. De rijder van Red Bull Racing moest de beide Mercedessen voorlaten.

Het verschil met de snelste rijder Valteri Bottas bedroeg bijna een seconde. De leider in het algemeen klassement, Lewis Hamilton, gaf nog geen vierhonderdste van een seconde toe op teamgenoot Bottas.

De vierde plek was voor Charles Leclerc in zijn Ferrari, die nipt sneller was dan ploegmaat Sebastian Vettel. Verstappens teamgenoot Alexander Albon reed de achtste tijd.