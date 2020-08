Foppen evenaart Nederlands record 5000 meter in Monaco

Mike Foppen heeft bij de Diamond League in Monaco het Nederlands record op de 5000 meter geëvenaard. De Nijmeegse atleet finishte in de race als vierde in 13.13,06, dezelfde tijd die Kamiel Maase achttien jaar geleden liep op deze afstand in Berlijn.

Foppen liep zijn record in een heuglijke wedstrijd, waarin de Oegandese atleet Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 5000 meter aanscherpte tot 12.35,36. Hij was bijna 2 seconden sneller dan de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die in 2004 bij de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op 12.37,35 zette. Dat record is dus na zestien jaar gebroken.

Foppen verkeert in het jaar dat het coronavirus ook de atletiek wereldwijd in zijn greep heeft, in de vorm van zijn leven. De 23-jarige atleet verbeterde onlangs al het Nederlands record op de 5 kilometer op de weg. Hij liep in het Goffertpark 13.31 en verbeterde toen de 13.46 die Maase in 1997 op de klokken zette.

Zijn goede vorm leidde tot een uitnodiging voor de Diamond League in Monaco, waar hij zich prima weerde tussen hardlopers uit de wereldtop. Foppen kon echter niet tippen aan Cheptegei, die onwaarschijnlijk hard liep in Stade Louis II. De atleet uit de stal van atletenmanager Jos Hermens (Global Sports), regerend wereldkampioen op de 10.000 meter, zette zich na 3000 meter aan kop en liep in rondjes van rond de minuut naar het nieuwe mondiale wereldrecord.