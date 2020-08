Golfer Besseling door in Wales, Luiten uitgeschakeld

Golfer Wil Besseling is de enige Nederlandse prof die in het weekend mag doorspelen in de Celtic Classic. De Noord-Hollander legde de tweede ronde van het toernooi van de Europese Tour in Wales af in 69 slagen (2 onder par) en kwam uit op een totaal van 136 (-6), goed voor de gedeelde 14e plaats.

Joost Luiten verging het minder goed. De zesvoudig winnaar op de Tour (waarvan twee keer het KLM Open) speelde weliswaar een iets betere ronde dan donderdag, maar na zijn score van 70 stond hij op 142 totaal (level par) en dat was één slag te veel om de cut te halen. Luiten maakte vier birdies, maar een triple bogey op hole 6 nekte hem.

Darius van Driel en Lars van Meijel waren na de eerste ronde al nagenoeg kansloos voor een verblijf in het weekeinde, in de tweede ronde speelden ze nauwelijks beter. Van Driel noteerde 75 slagen (+4) en Van Meijel 76 (+5) en de twee Nederlanders belandden diep in de achterhoede.

De Engelsman Sam Horsfield rukte met een ronde van 64 slagen (-7) op naar de eerste plaats in het klassement met totaal -11.