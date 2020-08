Halep binnen een uur naar halve finales in Praag

Simona Halep heeft op overtuigende wijze de halve finales van het tennistoernooi van Praag gehaald. De Roemeense had geen enkele moeite met de Poolse tennisster Magdalena Frech, die in de vorige ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de Nederlandse Arantxa Rus. Halep won in 59 minuten met 6-2 6-0.

“Ik kom beter in mijn ritme. Ik raak de ballen steeds beter”, aldus Halep, die in Praag haar eerste toernooi speelt sinds februari. Ze moet nog beslissen of ze meedoet aan de US Open, het grandslamtoernooi dat eind augustus begint.

In Praag zitten alle deelnemers en alle andere mensen die bij het tennistoernooi betrokken zijn in hetzelfde hotel. Iedereen wordt regelmatig getest.