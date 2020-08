Kimmich: 8-2 winnen van Barcelona amper te bevatten

De spelers van Bayern München konden nauwelijks bevatten dat ze in de kwartfinale van de Champions League het grote FC Barcelona met 8-2 vernederden. “Dit is bruut. Het is heel moeilijk te begrijpen”, zei Joshua Kimmich na het duel in Lissabon.

Thomas Müller leek eerder dit seizoen nog afgeschreven bij Bayern, maar de routinier vertolkte een hoofdrol met twee doelpunten en een assist. “Het was een bijzondere avond. Zowel het resultaat als de manier waarop we gespeeld hebben was bijzonder. We waren ongemeen dominant”, zei de aanvaller, die voor de 113e keer uitkwam in de Champions League. “Een onbededuidende statistiek die niets met voetbal te maken heeft. Wij gaan met een heerlijk glimlach straks naar bed.”