Mercedes ineens wel bereid tot tekenen akkoord met Formule 1

Mercedes zet niet langer de hakken in het zand en is toch bereid de nieuwe commerciële overeenkomst met het management van de Formule 1 te ondertekenen. Vorige week bij de races in Silverstone verkondigde teambaas Toto Wolff nog dat de Duitse renstal absoluut niet van plan was te tekenen.

“Ik ben van mening veranderd. Ik heb geprobeerd alle teams op één lijn te krijgen, zodat we gemeenschappelijke standpunten kunnen innemen die in het voordeel zijn van alle teams, maar ik heb gefaald. Er zal nooit eenheid komen binnen de Formule 1”, zei de Oostenrijker, die als teambaas de afgelopen zes jaar Lewis Hamilton vijf keer de wereldtitel zag veroveren.

Wolff liet een week geleden nog weten dat Mercedes niet tevreden was over diverse clausules in het nieuwe commerciële akkoord, dat moet gelden voor de periode van 2021 tot 2026. Hij zag in dat zogeheten Concorde Akkoord te weinig waardering voor zijn team, dat al jarenlang de Formule 1 domineert.

“Maar het frustreert me vooral dat de teams niet echt kunnen samenwerken. Ieder team probeert allerlei exclusieve deals te maken en er is een cultuur van elkaar de schuld geven in de media. Om die reden heb ik besloten te doen wat het beste is voor Mercedes. Ik heb inmiddels goede gesprekken gehad met Chase Carey, de grote baas van de Formule 1, en voor mij is al veel verduidelijkt. Mercedes is op het punt gekomen dat we onze handtekening onder het Concorde Akkoord kunnen zetten. Dan kunnen we door.”

Het Concorde Akkoord is een begrip in de Formule 1. De teams sluiten sinds 1981 overeenkomsten voor vijf jaar met het management van de koningsklasse in de autosport over onder meer de verdeling van inkomsten en prijzengeld. Het is bekend dat Mercedes weinig op heeft met de voorkeursbehandeling van Ferrari, dat als oudste team het meeste prijzengeld krijgt en zelfs besluiten kan tegenhouden.