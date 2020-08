Mercedes toont ook dominantie in tweede vrije training Barcelona

Het team Mercedes heeft ook in de tweede vrije training op het circuit van Barcelona de beste tijden gereden voorafgaand aan de Grote Prijs van Spanje. Lewis Hamilton was de snelste in een tijd van 1.16,883, gevolgd door teamgenoot Valteri Bottas. Max Verstappen eindigde de training als derde op 0,821 seconde van de leider.

Daniel Ricciardo (Renault) en Romain Grosjean (Haas) reden verdienstelijk naar de vierde en vijfde tijd, voor de Ferrari van Charles Leclerc.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon bij Red Bull Racing kon geen potten breken in de tweede trainingssessie van de dag met een dertiende plek, vlak achter Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Sergio PĂ©rez reed na twee weken afwezigheid wegens corona een solide training met een achtste tijd.

Het middenveld ligt na de tweede training behoorlijk dicht op elkaar. Hamilton dook als enige onder de 1.17 minuten terwijl de nummers twee, drie en vier onder de 1.18 bleven. De plaatsen vijf tot en met vijftien lagen op een halve seconde van elkaar.