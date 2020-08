‘Mister Zevenheuvelen’ Cheptegei pakt Hengelo wereldrecord af

Joshua Cheptegei was al een grote naam in Nijmegen en omstreken. Hij won er vier keer de Zevenheuvelenloop met als hoogtepunt in 2018 een wereldrecord op de 15 kilometer in 41.05. In Monaco besteeg hij de troon van de 5000 meter. De 23-jarige Oegandese hardloper scherpte bij het atletiekgala uit de Diamond League het zestien jaar oude wereldrecord aan. Hij liep 12.35,36 en haalde 2 seconden af van de mondiale toptijd die de Ethiopiër Kenenisa Bekele in 2004 bij de FBK Games in Hengelo liep.

De manier waarop was indrukwekkend. Hij liet zich 2000 meter gangmaken door onder anderen de Nederlandse atleet Roy Hoornweg, maar nam na 3000 meter resoluut het tempo in handen en snelde naar het nieuwe record in rondjes van rond de minuut. In februari zette diezelfde Cheptegei ook al in Monaco een wereldrecord op de klokken op de 5 kilometer op de weg ( 12.51). “Monaco is een speciale plek. Een plek om een wereldrecord te lopen”, zei de regerend wereldkampioen op de 10.000 meter na zijn recordrace in het Stade Louis II, waar 5000 toeschouwers toegestaan waren.

“Ik train doorgaans in Europa, maar dit jaar was natuurlijk anders”, zei Cheptegei. “Het was lastig om gemotiveerd te blijven omdat zoveel mensen thuis moesten blijven in de coronacrisis. Voor mij pakte het gek genoeg goed uit om bij mijn familie in Oeganda te zijn. Ik had hier de juiste instelling en de juiste mensen om me heen, dus kon er ook echt voor gaan”, zei de atleet uit de stal van atletenmanager Jos Hermens (Global Sports).