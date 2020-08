Serena Williams: zonder publiek is er toch minder spanning

Vooralsnog staat Serena Williams vrij ontspannen op de baan, nu het seizoen bij de tennissers na de coronastop langzaam maar zeker weer op gang begint te komen. “Ik ben vrij relaxed, vermoedelijk komt dat ook omdat er geen publiek is”, zei de voormalig nummer 1 van de wereld na haar overwinning op zus Venus op het toernooi van Lexington.

“In deze ambiance spelen is toch heel iets anders dan bijvoorbeeld op de baan staan in een vol Wimbledon”, vervolgde ze na haar 19e zege op Venus. “Toen het voorbij was had ik een beetje het gevoel dat de training erop zat, al is het spelen van een wedstrijd natuurlijk veel intensiever. Het was ook geen gemakkelijke partij voor mij. We hebben beiden een hoog niveau gehaald. Het kostte me veel moeite om deze partij te winnen.”

De zussen stonden voor de 31e keer tegenover elkaar in een proftoernooi.