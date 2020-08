Sponsoren schaatsteam Leerdam/Verweij snel bekend

De grootste sponsoren van de nieuwe schaatsformatie rond Jutta Leerdam en Koen Verweij worden op korte termijn bekendgemaakt. De nieuwe formatie, die gaat luisteren naar de naam Team NXTGEN, heeft dat vrijdag laten weten.

NXTGEN staat voor ‘next gen’ en slaat op de nieuwe generatie die het team wil vertegenwoordigen. Naast Leerdam en Verweij bestaat het team uit talenten. De namen daarvan worden ook later gepresenteerd.

Het idee voor het nieuwe team was van Verweij. “Ik ben dit traject begonnen, omdat ik dit zie als mijn laatste twee jaar als schaatser. Ik wil het de laatste twee jaar dan ook goed geregeld hebben en er 100 procent vertrouwen in hebben. Voor mij was het dan ook een ‘must’ om met coach Kosta Poltavets samen te gaan werken.”

Jan Bos is eveneens bij het project betrokken. De voormalige wereldkampioen sprint wordt assistent-trainer van Poltavets.