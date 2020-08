Tennistoernooi Rome week eerder na afgelasting toernooi Madrid

Het tennistoernooi van Rome begint in september een week eerder dan gepland. De ATP heeft dat besloten na de afgelasting van het toernooi van Madrid.

“Tennis begint zijn weg terug te vinden. Hoewel we in de eerste plaats moeten zorgen voor de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen, hopen we dat de toernooien die nu op de planning staan door kunnen gaan en we zo alsnog kunnen zorgen voor een mooie afsluiting van het seizoen”, aldus Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP.

In de vrijdag gepresenteerde aangepaste kalender voor 2020 is geen plaats de NextGen, het toernooi voor topspelers tot 21 jaar. Het toernooi van Rome start nu op 14 september, gevolgd door het Hamburg Open. Roland Garros begint op 27 september.